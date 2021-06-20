Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

Оператор государственного аэропорта Дубая в воскресенье объявил, что терминал 1 международного аэропорта 24 июня возобновляет работу после 15-месячного закрытия из-за пандемии коронавируса.
С четверга более 40 международных авиакомпаний будут постепенно переносить рейсы во вновь открытый терминал из терминалов 2 и 3, говорится в сообщении.
Терминал 1 обеспечивает обслуживание 18 млн пассажиров в год.
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