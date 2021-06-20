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Туризм 20.06.2021 14:43

Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

Оператор государственного аэропорта Дубая в воскресенье объявил, что терминал 1 международного аэропорта 24 июня возобновляет работу после 15-месячного закрытия из-за пандемии коронавируса.

С четверга более 40 международных авиакомпаний будут постепенно переносить рейсы во вновь открытый терминал из терминалов 2 и 3, говорится в сообщении.

Терминал 1 обеспечивает обслуживание 18 млн пассажиров в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, АЭРОПОРТ, ТЕРМИНАЛ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]