На избирательном участке в Араратской области Армении представители противоборствующих партий устроили стрельбу

Выстрелы прозвучали близ одного из избирательных участков в Араратской области Армении, сообщает полиция.
"В селе Азаташен Араратской области у избирательного участка 11/11 прозвучали выстрелы. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что произошел инцидент между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", во время которого прозвучали выстрелы из газового пистолета. Оружие изъято. Ведется следствие", - сообщает пресс-служба полиции.
На внеочередных парламентских выборах в воскресенье 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.
По последним данным полиции республики, в избирательные списки включены 2 млн 578 тыс. 678 человек. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.
В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.
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