Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.06.2021 11:04

На избирательном участке в Араратской области Армении представители противоборствующих партий устроили стрельбу

Выстрелы прозвучали близ одного из избирательных участков в Араратской области Армении, сообщает полиция.

"В селе Азаташен Араратской области у избирательного участка 11/11 прозвучали выстрелы. Выехавшие на место правоохранители выяснили, что произошел инцидент между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", во время которого прозвучали выстрелы из газового пистолета. Оружие изъято. Ведется следствие", - сообщает пресс-служба полиции.

На внеочередных парламентских выборах в воскресенье 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.

По последним данным полиции республики, в избирательные списки включены 2 млн 578 тыс. 678 человек. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, КОНФЛИКТ


Похожие новости


Президент Армении призывает участников предстоящих парламентских выборов не нарушать границы морали в политических целях Пашинян созывает своих сторонников на общенациональный митинг Тер-Петросян возглавит список партии АНК на парламентских выборах в Армении Тер-Петросян озвучил амбиции стать кандидатом в премьеры Армении Саргсян и Ванецян сформировали блок для участия в парламентских выборах в Армении Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]