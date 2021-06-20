Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Руководитель предвыборного блока "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля.
Он также опубликовал фотографии с простреленным лобовым стеклом автомобиля.
В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна марки "Тойота" был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.
"На место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие", - отметили в полиции.
Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, он - противник Кочаряна, во время его правления (1998-2008 гг.) отбывал наказание за уклонение от обязательной воинской службы.
Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.
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