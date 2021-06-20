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Регион 20.06.2021 12:00

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Руководитель предвыборного блока "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля.

Он также опубликовал фотографии с простреленным лобовым стеклом автомобиля.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна марки "Тойота" был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.

"На место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие", - отметили в полиции.

Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, он - противник Кочаряна, во время его правления (1998-2008 гг.) отбывал наказание за уклонение от обязательной воинской службы.

Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИИ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]