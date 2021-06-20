В РФ более 17,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 450 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 611 случай, умерли за сутки 450 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 тыс. 611 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 003 (17,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России были выявлены максимальные с начала февраля 17 тыс. 906 новых случаев коронавируса, рост числа заболевших в стране наблюдается с 8 июня.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 тыс. 629 человек, от болезни умерли 450 пациентов.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 8 тыс. 305 новых случаев COVID-19 за сутки, 81 скончавшийся и 2 тыс. 945 выздоровевших.

Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 тыс. 638 новых случая и Санкт - Петербург - 1 тыс. 019 заболевших.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 316 тыс. 826 случаев коронавирусной инфекции, 129 тыс. 361 умерших и 4 млн 869 тыс. 972 выписанных.