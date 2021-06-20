На досрочных парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00 проголосовали свыше 12% избирателей

На досрочных парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00 проголосовали 12,20% избирателей.
"По состоянию на 11:00 из 2 млн. 593 тыс. 572 избирателей в выборах приняли участие 316 тыс. 291 граждан или 12,20%", - сказала на брифинге замглавы ЦИК Армении Лаура Галстян.
На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.
Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.
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