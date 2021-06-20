На досрочных парламентских выборах в Армении зафиксировано более 20 правонарушений - полиция

Полиция Армении зафиксировала более 20 случаев правонарушений во время досрочных парламентских выборов.

"По состоянию на 12:00 зафиксирован 21 случай правонарушений. По семи случаям следствие ведется по ряду статьей уголовного кодекса, по остальным 14 случаям проверки продолжаются", - сказал начальник штаба полиции Армении Армен Мкртчян на брифинге в воскресенье.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, причинения вреда имуществу.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.