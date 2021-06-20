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Регион 20.06.2021 12:49

На досрочных парламентских выборах в Армении зафиксировано более 20 правонарушений - полиция

Полиция Армении зафиксировала более 20 случаев правонарушений во время досрочных парламентских выборов.

"По состоянию на 12:00 зафиксирован 21 случай правонарушений. По семи случаям следствие ведется по ряду статьей уголовного кодекса, по остальным 14 случаям проверки продолжаются", - сказал начальник штаба полиции Армении Армен Мкртчян на брифинге в воскресенье.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, причинения вреда имуществу.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЛИЦИЯ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]