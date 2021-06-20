В Армении на досрочных парламентских выборах к 14:00 проголосовали около 27% избирателей

На досрочных парламентских выборах в Армении по состоянию на 14:00 проголосовали 26,82% избирателей.

"По состоянию на 14:00 из 2 млн 593 тыс. 572 избирателей в выборах приняли участие 695 тыс. 626 граждан или 26,82%", - сказала на брифинге член ЦИК Армении Сильва Маркосян.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.

Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.