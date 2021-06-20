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Дальнее зарубежье 20.06.2021 19:18

Талибы заявили о необходимости выстроить "исламскую систему" в Афганистане

Движение "Талибан" в воскресенье заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют западные СМИ заместителя лидера "Талибана Абдулу Гани Барадара.

Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.

При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

"Само наше участие в переговорах открыто указывает на то, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]