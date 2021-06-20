Движение "Талибан" в воскресенье заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.

"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют западные СМИ заместителя лидера "Талибана Абдулу Гани Барадара.

Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.

При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

"Само наше участие в переговорах открыто указывает на то, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.