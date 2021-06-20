Движение "Талибан" в воскресенье заявило, что готово к мирному решению афганского конфликта на основе выстраивания системы, основанной на принципах ислама.
"Настоящая исламская система - лучшее средство для решения всех проблем афганцев", - цитируют западные СМИ заместителя лидера "Талибана Абдулу Гани Барадара.
Он признал, что эта система повлияет на права женщин, заявив, что тема "включена в рамки внутриафганских переговоров". Барадар заверил, что в дальнейшем в Афганистане будут учтены права всех афганцев, включая женщин.
При этом талибы привержены мирному урегулированию ситуации после вывода американских войск из Афганистана.
"Само наше участие в переговорах открыто указывает на то, что мы верим в решение вопросов на основе взаимопонимания", - сказал он.
Cпециалисты проводят полноценный анализ карт минных полей в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м
Туркменистан объявил международный тендер на строительство первой в стране гелиоветровой электростанции
Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции
Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
В Азербайджане рост числа новых случаев COVID-19, один человек скончался
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?