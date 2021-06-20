В Азербайджане рост числа новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 56 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,493 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 38 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане - 4 962.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 329,550 тыс. человек (+88 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 981 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 581 тест на коронавирус (накануне 7 254 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 675,862 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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