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Дальнее зарубежье 20.06.2021 18:28

США потребуется до года, чтобы определить, возможен ли стратегический диалог с РФ - Белый дом

Администрация США через полгода-год определит, возможно ли выстроить стратегический диалог с РФ, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В течение следующих шести месяцев - года мы увидим, есть ли у нас эффективный стратегический диалог", - сказал он в интервью телеканала ABС.

По словам Салливана, "сложно представить, что мы станем друзьями с Россией, однако нам вполне реально снизить риск ненужной для США эскалации".

Он напомнил, что в ходе недавнего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил важные для США вопросы, такие как данные о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаки.

"Одно только это - уже хороший повод для организации переговоров с Владимиром Путиным", - заявил Салливан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]