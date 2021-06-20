США потребуется до года, чтобы определить, возможен ли стратегический диалог с РФ - Белый дом

Администрация США через полгода-год определит, возможно ли выстроить стратегический диалог с РФ, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"В течение следующих шести месяцев - года мы увидим, есть ли у нас эффективный стратегический диалог", - сказал он в интервью телеканала ABС.

По словам Салливана, "сложно представить, что мы станем друзьями с Россией, однако нам вполне реально снизить риск ненужной для США эскалации".

Он напомнил, что в ходе недавнего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил важные для США вопросы, такие как данные о российском вмешательстве в американские выборы, кибератаки.

"Одно только это - уже хороший повод для организации переговоров с Владимиром Путиным", - заявил Салливан.