Армения должна перестать выдвигать территориальные претензии к соседям – глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что сформированное по итогам выборов новое правительство Армении извлечет урок из ошибок, совершенных в прошлом.
«Надеемся, что Армения поймет, что единственным способом обеспечения стабильности и мира в регионе является развитие добрососедских отношений с региональными странами. Армения должна перестать выдвигать территориальные претензии к соседям и начать налаживать с ними хорошие отношения. После войны, по итогам которой Азербайджан освободил свои исконные земли, и Баку, и Анкара решительно готовы предпринять шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье.
Чавушоглу отметил, что налаживание двусторонних отношений создаст возможность для реализации множества региональных проектов.
Это, в первую очередь, во благо самой Армении, подчеркнул министр. «Армения на протяжении многих лет вела неверную политику и тем самым изолировала себя. Она отстала в развитии от стран Южного Кавказа, но лишь по собственной вине. Ереван должен отказаться от враждебного настроя и подумать над тем, что можно сделать для налаживания добрососедских отношений со странами региона», - сказал он, слова которого приводит «Анадолу».
Глава МИД подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном являются исключительными и после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзничества.
«Подписанная лидерами двух стран декларация отражает целый ряд вопросов. Подписание этого документа в Шуше имеет особое значение. Лидеры приняли решение открыть генеральное консульство Турции в Шуше. МИД Турции в свою очередь в кратчайшие сроки завершит все подготовки и направит дипломатов в Шушу. Наряду с флагом Азербайджана в Шуше будет развеваться и флаг Турции», - добавила Чавушоглу.
А.Азизов
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