Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

На предпоследнем, 52-м круге, гонки он обошел лидировавшего в ней британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым.

Третьим стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.