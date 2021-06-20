В МИД РФ заявили, что на действия Вашингтона всегда следовал ответ Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на появившиеся сообщения о подготовке нового пакета санкций США в отношении России, подчеркнув, что со стороны России обязательно последует ответ.
"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала Захарова в воскресенье в своем телеграм-канале.
Что касается "увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным", то, по словам Захаровой, "американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".
О том, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил ранее в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN.
Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям". "С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.
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