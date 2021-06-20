Посол РФ вернулся в США

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон и приступил к своим обязанностям.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в российской дипмиссии в Вашингтоне, Антонов прибыл в Нью-Йорк, в скором времени прибудет в Вашингтон.

"Он приступает к обязанностям с сегодняшнего дня", - сказал собеседник агентства.