Около 50% избирателей проголосовали в Армении на досрочных парламентских выборах

На завершившихся досрочных парламентских выборах в Армении, по состоянию на 20:00, когда закрылись избирательные участки, проголосовали 49,4% избирателей.
"По состоянию на 20:00, из 2 млн 593 тыс. 572 избирателей в выборах приняли участие 1 млн. 281 тыс. 174 или 49,4%", - сказал на брифинге секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.
На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства.
Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.
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