Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции

Футболисты сборной Италии со счетом 1:0 победили команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 39-й минуте встречи, прошедшей в Риме, гол провел Маттео Пессина.

На 55-й минуте в составе сборной Уэльса красную карточку получил Итан Ампаду.

В другом матче игрового дня Швейцария в Баку взяла верх над Турцией - 3:1. Голы в составе швейцарской сборной провели Харис Сеферович (6-я минута) и Шердан Шакири (26, 68). В составе сборной Турции отличился Ирфан Кахведжи (62).

Команды представляют группу А. Италия, набрав 9 очков, вышла в плей-офф с первого места. Уэльс набрал 4 очка и завоевал путевку в 1/8 финала со второй строчки. Швейцария заняла третье место (4 очка), Турция - четвертое (0).