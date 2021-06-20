Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции

Футболисты сборной Италии со счетом 1:0 победили команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
На 39-й минуте встречи, прошедшей в Риме, гол провел Маттео Пессина.
На 55-й минуте в составе сборной Уэльса красную карточку получил Итан Ампаду.
В другом матче игрового дня Швейцария в Баку взяла верх над Турцией - 3:1. Голы в составе швейцарской сборной провели Харис Сеферович (6-я минута) и Шердан Шакири (26, 68). В составе сборной Турции отличился Ирфан Кахведжи (62).
Команды представляют группу А. Италия, набрав 9 очков, вышла в плей-офф с первого места. Уэльс набрал 4 очка и завоевал путевку в 1/8 финала со второй строчки. Швейцария заняла третье место (4 очка), Турция - четвертое (0).
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