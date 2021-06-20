Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Волна жаркого воздуха, которая накрыла Европу на этой неделе, подняла цены на газ до новых высот, сократив ресурсы голубого топлива для закачки газа в хранилища.
Жара выше 30 градусов Цельсия поддержала рост цены на газ на споте до $363 за тысячу кубометров (цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах). Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $264 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.
Высокая температура воздуха увеличивает потребление энергии на кондиционирование помещений - электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в ПХГ, растраченных за холодную зиму.
За рабочие дни с 14 по 18 июня закачка в ПХГ Европы сократилась в среднем на 17% по отношению к среднему показателю для этих дат за последние пять лет. За неделю 7-11 июня закачка была на 16% ниже нормы, а еще раньше (с 31 мая по 4 июня) она даже превосходила средние значение на 6%.
Текущий уровень запасов газа в ПХГ (в процентном отношении) - 44,33% - представляет собой минимальное значение этого показателя (на конкретный день года, в данном случае по итогам газовых суток 19 июня) за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (с 2011 года). Ранее траектория исторического минимума была за 2018 годом (44,76% на ту же дату). Отставание текущего уровня запасов от среднего пятилетнего значения составляет на сегодня 14,43 процентного пункта.
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