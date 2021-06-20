Партия Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении по итогам подсчета голосов с 5% избирательных участков

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов избирателей с 5% избирательных участков.

"Данные от 106 из 2008 избирательных участков свидетельствуют, что партия "гражданский договор" набрала 61,5% голосов, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 18,5%", - сообщают армянские СМИ со ссылкой на собственные расчеты.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 4,1%, партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" - 1,5% и 4,9%, соответственно.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.