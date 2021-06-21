ЕС надеется, что избрание нового президента Ирана не повлияет на переговоры по иранскому ядерному соглашению - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что состоявшиеся в Иране президентские выборы не окажут влияние на ход переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

"Мы надеемся, что выборы в Иране и новый президент не повлияют на идущие переговоры в Вене о том, как вернуться к соблюдению СВПД", - сказал он журналистам в понедельник перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Он отметил, что этот вопрос, несмотря на сложность, является наиболее важным для ЕС в связи с Ираном.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Между тем, Иран и международные посредники последние месяцы ведут в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к выполнению условий СВПД. США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили жесткие санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил соблюдать прописанные в "ядерной сделке" ограничения, касающиеся его атомной программы.

После того, как стало известно о победе Раиси, в госдепе США заявили, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве. Одновременно в Вашингтоне выразили сожаление по поводу того, что иранцы не смогли свободно выразить свое мнение на президентских выборах.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых.