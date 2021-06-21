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СНГ 21.06.2021 12:15

В РФ выявлено более 17,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 440 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 тыс. 378 случаев, умерли за сутки 440 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 тыс. 378 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 664 (15,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 тыс. 361 человек, от болезни умерли 440 пациентов.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 7 тыс. 584 новых случая COVID-19, 79 скончавшихся и 3 тыс. 098 выздоровевших.

Вслед за Москвой регионами с высокими темпами прироста идут Московская область - 1 тыс. 811 новых случаев и Санкт-Петербург -1 тыс. 046 случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 334 тыс. 204 случая коронавирусной инфекции, 129 тыс. 801 умерший и 4 млн 878 тыс. 333 выписанных.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]