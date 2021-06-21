В РФ выявлено более 17,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 440 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 17 тыс. 378 случаев, умерли за сутки 440 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 тыс. 378 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 664 (15,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 тыс. 361 человек, от болезни умерли 440 пациентов.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 7 тыс. 584 новых случая COVID-19, 79 скончавшихся и 3 тыс. 098 выздоровевших.

Вслед за Москвой регионами с высокими темпами прироста идут Московская область - 1 тыс. 811 новых случаев и Санкт-Петербург -1 тыс. 046 случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 334 тыс. 204 случая коронавирусной инфекции, 129 тыс. 801 умерший и 4 млн 878 тыс. 333 выписанных.