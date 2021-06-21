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Оборона 21.06.2021 12:11

Баку и Анкара изучают возможность организации в Азербайджане производства БПЛА – глава Миноборонпрома Турции

Баку и Анкара оценивают возможности организации в Азербайджане совместного производства продукции оборонной промышленности, заявил министр оборонной промышленности Турции Исмайил Демир.

«Поскольку об Азербайджане говорим «Одна нация, два государства», то мы и действовать должны по такому же принципу. С этой точки зрения вместо дублирования уже имеющихся возможностей, любые виды инвестиций следует направить на возможности, которые будут дополнять друг друга», - сказал Демир в интервью турецким журналистам.

Он добавил, что в производстве беспилотников (БПЛА) Турция и Азербайджан будут стремиться «дополнять и укреплять друг друга».

«Возьмем для примера БПЛА.Насколько эффективно будет создать там (в Азербайджане – ИФ) завод по производству БПЛА, сделать ли нам это или может стоит построить там другую модель производства?Мы думаем, что две страны будут сотрудничать таким образом, чтобы дополнять и укреплять друг друга.Оборонная промышленность - это сфера, требующая значительных ресурсов.Мы должны очень эффективно использовать наши ресурсы.Вместо того чтобы повторяться, наши инвестиции должны способствовать развитию обеих стран», - отметил министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в азербайджанскую Шушу 15 июня заявил, что в Азербайджане будет построен завод для обмена технологиями и совместного производства продукции оборонпрома.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, БПЛА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]