По подозрению в даче предвыборных взяток в Армении задержаны 5 человек - следствие

Специальная следственная служба Армении заявила о задержании пяти человек по обвинению в раздаче предвыборных взяток во время прошедших 20 июня досрочных парламентских выборов.

"По подозрению в раздаче предвыборных взяток в пользу одного из партийных блоков задержаны пять человек", - сообщает Специальная следственная служба в понедельник.

Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела совместно со службой национальной безопасности в городе Артик Ширакской области Армении проведены обыски и изъяты вещественные доказательства в 12 квартирах.

Как сообщалось, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%.