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Регион 21.06.2021 12:22

По подозрению в даче предвыборных взяток в Армении задержаны 5 человек - следствие

Специальная следственная служба Армении заявила о задержании пяти человек по обвинению в раздаче предвыборных взяток во время прошедших 20 июня досрочных парламентских выборов.

"По подозрению в раздаче предвыборных взяток в пользу одного из партийных блоков задержаны пять человек", - сообщает Специальная следственная служба в понедельник.

Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела совместно со службой национальной безопасности в городе Артик Ширакской области Армении проведены обыски и изъяты вещественные доказательства в 12 квартирах.

Как сообщалось, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ВЗЯТКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]