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Дальнее зарубежье 21.06.2021 12:59

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу - самое позднее с октября 2020 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он якобы как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы.

"На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - заявляют следователи.

Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]