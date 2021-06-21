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Внешняя политика 21.06.2021 13:04

Азербайджан и Казахстан намерены диверсифицировать торгово-экономическое сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял заместителя премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, развития инвестиционных проектов и транспортных коридоров. Была отмечена необходимость увеличения в ближайшие годы объемов грузоперевозок и создания более благоприятных условий для унификации тарифов", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась значимость увеличения торгового оборота между двумя странами и выражена надежда, что после завершения пандемии COVID-19 объемы товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном будут восстановлены, а в дальнейшем - увеличены.

"С этой точки зрения подчеркнута необходимость диверсификации торгово-экономического сотрудничества и взаимное увеличение экспорта", - говорится в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]