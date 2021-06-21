Азербайджан и Казахстан намерены диверсифицировать торгово-экономическое сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял заместителя премьер-министра Казахстана, министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди, сообщает сайт главы государства.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, развития инвестиционных проектов и транспортных коридоров. Была отмечена необходимость увеличения в ближайшие годы объемов грузоперевозок и создания более благоприятных условий для унификации тарифов", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи также отмечалась значимость увеличения торгового оборота между двумя странами и выражена надежда, что после завершения пандемии COVID-19 объемы товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном будут восстановлены, а в дальнейшем - увеличены.

"С этой точки зрения подчеркнута необходимость диверсификации торгово-экономического сотрудничества и взаимное увеличение экспорта", - говорится в информации.

Б.Рустамбеков