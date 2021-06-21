Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0161 RUR   0.0233 GBR   2.3452 TRY   0.1938

Цена на нефть

18.06 $/bbl   WTI 71.64 0.60 Brent 73.51 0.43

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 21.06.2021 16:44

Wm. Morrison отклонила предложение о покупке за $7,7 млрд со стороны Clayton Dubilier & Rice

Британская сеть магазинов Wm. Morrison Supermarkets Plc отказалась от предложения американской инвестфирмы Clayton Dubilier & Rice LLC, которая готова была купить ее за 5,54 млрд фунтов стерлингов ($7,65 млрд).

Инвесткомпания предлагала заплатить по 2,3 фунта за каждую акцию Wm. Morrison, которая является четвертой по рыночной доле в Британии сетью супермаркетов. Однако британская компания заявила, что это предложение "существенно недооценивает ее", сообщает The Wall Street Journal.

В ходе торгов в понедельник котировки акций Wm. Morrison взлетели на 31,5% - до 2,346 фунта. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 32,3% и составляет сейчас 4,28 млрд фунтов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАГАЗИНЫ, СДЕЛКА, ОТКАЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]