Wm. Morrison отклонила предложение о покупке за $7,7 млрд со стороны Clayton Dubilier & Rice

Британская сеть магазинов Wm. Morrison Supermarkets Plc отказалась от предложения американской инвестфирмы Clayton Dubilier & Rice LLC, которая готова была купить ее за 5,54 млрд фунтов стерлингов ($7,65 млрд).
Инвесткомпания предлагала заплатить по 2,3 фунта за каждую акцию Wm. Morrison, которая является четвертой по рыночной доле в Британии сетью супермаркетов. Однако британская компания заявила, что это предложение "существенно недооценивает ее", сообщает The Wall Street Journal.
В ходе торгов в понедельник котировки акций Wm. Morrison взлетели на 31,5% - до 2,346 фунта. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 32,3% и составляет сейчас 4,28 млрд фунтов.
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