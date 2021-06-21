Wm. Morrison отклонила предложение о покупке за $7,7 млрд со стороны Clayton Dubilier & Rice

Британская сеть магазинов Wm. Morrison Supermarkets Plc отказалась от предложения американской инвестфирмы Clayton Dubilier & Rice LLC, которая готова была купить ее за 5,54 млрд фунтов стерлингов ($7,65 млрд).

Инвесткомпания предлагала заплатить по 2,3 фунта за каждую акцию Wm. Morrison, которая является четвертой по рыночной доле в Британии сетью супермаркетов. Однако британская компания заявила, что это предложение "существенно недооценивает ее", сообщает The Wall Street Journal.

В ходе торгов в понедельник котировки акций Wm. Morrison взлетели на 31,5% - до 2,346 фунта. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 32,3% и составляет сейчас 4,28 млрд фунтов.