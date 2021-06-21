ГНС за 5 месяцев перевыполнила план по сбору налогов на 27% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) по итогам января-мая 2021 года составили свыше 3,8 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет за отчетный период выполнен на 127,1%. Рост был достигнут, в основном, за счет ненефтяного сектора. Поступления по данной линии составили 2 млрд 754 млн манатов, что на 471,8 млн манатов больше прогноза", - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы на 2021 год предусмотрены на уровне 7 млрд 250 млн манатов.

А. Мамедов