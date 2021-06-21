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Финансы 21.06.2021 13:28

ГНС за 5 месяцев перевыполнила план по сбору налогов на 27% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) по итогам января-мая 2021 года составили свыше 3,8 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет за отчетный период выполнен на 127,1%. Рост был достигнут, в основном, за счет ненефтяного сектора. Поступления по данной линии составили 2 млрд 754 млн манатов, что на 471,8 млн манатов больше прогноза", - написал Джаббаров на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы на 2021 год предусмотрены на уровне 7 млрд 250 млн манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНС, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]