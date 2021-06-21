Иран исключает возможность заключения нового СВПД

В Тегеране считают невозможным заключение нового договора по иранскому атому, заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Совместный всеобъемлющий план действий был согласован, подписан и скреплен печатью. Новый СВПД обсуждаться не будет никогда", - цитирует Хатибзаде иранский журналист Абас Аслани.
По словам представителя иранского МИД, чтобы убедиться в мирном характере иранской ядерной программы, все участники должны придерживаться норм выполнению СВПД.
Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.
Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).
США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.
Азербайджан и Казахстан намерены диверсифицировать торгово-экономическое сотрудничество
Баку и Анкара изучают возможность организации в Азербайджане производства БПЛА – глава Миноборонпрома Турции
Армения нанесла Азербайджану ущерб на $0,9 млн в связи с незаконной вырубкой редких деревьев в Лачинском районе
ГААД получит 13,5 млн манатов для завершения строительства автодороги в Геранбойском районе
ГНС за 5 месяцев перевыполнила план по сбору налогов на 27% - Джаббаров
Структура CNPC выиграла тендер на строительство новых скважин на туркменском Галкыныше
В Азербайджане около 27 тыс. госслужащих, их средняя зарплата в 2020г превысила 1,2 тыс. манатов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн - университет Джонса Хопкинса
Сборная Италии победила Уэльс в матче Евро-2020, Швейцария выиграла у Турции
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Nar» стал чемпионом соревнования «Breyn Rinq»
AccessBank представляет новые виды банкоматов
Продолжаются работы по созданию веб-страницы первого в Азербайджане словаря языка жестов
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?