Иран исключает возможность заключения нового СВПД

В Тегеране считают невозможным заключение нового договора по иранскому атому, заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Совместный всеобъемлющий план действий был согласован, подписан и скреплен печатью. Новый СВПД обсуждаться не будет никогда", - цитирует Хатибзаде иранский журналист Абас Аслани.

По словам представителя иранского МИД, чтобы убедиться в мирном характере иранской ядерной программы, все участники должны придерживаться норм выполнению СВПД.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.