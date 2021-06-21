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Регион 21.06.2021 13:42

Иран исключает возможность заключения нового СВПД

В Тегеране считают невозможным заключение нового договора по иранскому атому, заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Совместный всеобъемлющий план действий был согласован, подписан и скреплен печатью. Новый СВПД обсуждаться не будет никогда", - цитирует Хатибзаде иранский журналист Абас Аслани.

По словам представителя иранского МИД, чтобы убедиться в мирном характере иранской ядерной программы, все участники должны придерживаться норм выполнению СВПД.

Ранее Иран, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Так, с 23 февраля Иран прекратил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, который предусматривает инспекции и внезапные проверки ядерных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ. Этот шаг был предпринят из-за отказа США отменить антииранские санкции.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

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Тэги: ИРА, СВПД, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]