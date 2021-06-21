Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0161 RUR   0.0233 GBR   2.3452 TRY   0.1938

Цена на нефть

18.06 $/bbl   WTI 71.64 0.60 Brent 73.51 0.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.06.2021 17:42

Некоторые санкции США кодифицированы, их введение уже не зависит от воли Байдена - Кремль

яд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о возможных новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, Песков сказал: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".

"В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость", - отметил Песков.

По его словам, американцы говорили о том, что они хотят предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией, "и мы неоднократно говорили то же самое, нам действительно нужна предсказуемость".

Песков заявил, что в России анализируют ситуацию о том, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты.

"Пока действительно изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ


Похожие новости


Посол России в США приступил к исполнению своих обязанностей - посольство Посол РФ вернулся в США В МИД РФ заявили, что на действия Вашингтона всегда следовал ответ Москвы США потребуется до года, чтобы определить, возможен ли стратегический диалог с РФ - Белый дом Помощник президента США по нацбезопаности не согласен, что саммит Байдена и Путина был выгоден только России Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]