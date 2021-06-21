Некоторые санкции США кодифицированы, их введение уже не зависит от воли Байдена - Кремль

яд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о возможных новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, Песков сказал: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".
"В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость", - отметил Песков.
По его словам, американцы говорили о том, что они хотят предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией, "и мы неоднократно говорили то же самое, нам действительно нужна предсказуемость".
Песков заявил, что в России анализируют ситуацию о том, какие могут быть санкции со стороны США, просчитываются различные варианты.
"Пока действительно изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те санкции, которые верифицированы", - сказал Песков.
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