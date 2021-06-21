Песков о выборах в Армении: видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна

В Кремле внимательно следили за поступающей из Армении информацией о состоявшихся выборах, где убедительную победу одерживает партия Никола Пашиняна, выразили надежду, что выбор народа позволит справиться с существующими трудностями в стране.

"Мы очень внимательно отслеживаем информацию, которая из Еревана (поступает - ИФ), мы приветствуем информацию центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента поздравил народ Армении с выбором. "Армения - наш ближайший союзник, партнер и, конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участие президента России", - сказал Песков.