Работа по запуску диалога с США о восстановлении функционирования диппредставительств начнется в ближайшее время - МИД РФ

В скором времени РФ и США начнут работу по запуску диалога о восстановлении функционирования дипмиссий двух стран, заявил журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что наш посол прибыл в Вашингтон. Вот сейчас эта работа будет начинаться и определяться форматы", - сказал Иванов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"То самое, о чем говорил президент РФ - создание рабочей группы. Все это будет прорабатываться", - добавил замминистра.