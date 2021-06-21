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СНГ 21.06.2021 17:11

Работа по запуску диалога с США о восстановлении функционирования диппредставительств начнется в ближайшее время - МИД РФ

В скором времени РФ и США начнут работу по запуску диалога о восстановлении функционирования дипмиссий двух стран, заявил журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что наш посол прибыл в Вашингтон. Вот сейчас эта работа будет начинаться и определяться форматы", - сказал Иванов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"То самое, о чем говорил президент РФ - создание рабочей группы. Все это будет прорабатываться", - добавил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ДИПМИССИИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]