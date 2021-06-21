Россия ведет с Израилем переговоры по вопросу о въезде вакцинированных туристов

Россия ведет переговоры с Израилем о признании российских вакцин для въезда вакцинированных российских туристов в соответствии с обычными условиями визового режима, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Я так понимаю, что переговоры идут и по линии министерства иностранных дел, и по линии министерства здравоохранения", - сказал Иванов в понедельник.

По его словам, израильские власти "пока не опубликовали и не дали пока информацию со списком вакцин для пропуска".

"Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится не только в Израиле, но и в других странах", - отметил замминистра иностранных дел РФ.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что прошедшие вакцинацию иностранные туристы с 1 июля смогут в частном порядке въезжать в Израиль без предварительного разрешения и в соответствии с обычными условиями визового режима.

Список соответствующих стран и утвержденных вакцин пока прорабатывается и будет обнародован дополнительно, отметили в израильском дипломатическом ведомстве.