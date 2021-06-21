ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Белоруссии

Санкции, которые Евросоюз готовит в отношении Белоруссии, среди прочего предполагают запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС, а также запрет на их экспорт через территорию государств-членов ЕС, сообщает агентство BNS.

В настоящее время в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали два источника.

По их сведениям, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

"Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится", - сказал BNS один из источников.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти компании потеряют десятки миллионов евро в год.

ЕС собирается ввести секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что цель санкций ЕС - изменение политики белорусского лидера Александра Лукашенко, а это возможно в результате экономического давления на Минск, которое ощутит и Россия.

Секторные санкции для Белоруссии в четверг еще обсудят главы стран ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддержать соглашение ЕС об этих санкциях, каким бы оно ни было.

Минск ранее обсуждал возможность переориентации перевалки своих нефтепродуктов и калийных удобрений на российские порты. Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Вместе с тем, вопрос об организации перевалки белорусских удобрений через порты РФ требует более детальной проработки, стороны пока хотят опробовать маршруты на примере нефтепродуктов, сообщал после подписания министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.