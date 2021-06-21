Нефть продолжает дорожать, Brent - $73,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую неделю подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:12 в понедельник составляет $73,56 за баррель, что на $0,05 (0,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,73 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch. Обе марки завершили четвертую неделю подряд в плюсе.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В Тегеране не исключают, что предстоящий, седьмой по счету, раунд переговоров по иранской ядерной сделке станет последним. "Нам надо посмотреть, все ли стороны приняли решение", - заявил в понедельник официальный представитель МИД Саид Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.

В свою очередь, уходящий президент ИРИ Хасан Рухани сказал, что "санкции (в отношении Ирана - ИФ) скоро будут сняты".

Тегеран и международные посредники последние месяцы ведут в Вене переговоры по возвращению к выполнению условий СВПД. США во время президентства Дональда Трампа вышли из договора и восстановили жесткие санкции против республики. В ответ на это Иран прекратил соблюдать прописанные в "ядерной сделке" ограничения, касающиеся его атомной программы.

После того, как стали известны итоги состоявшихся в пятницу в ИРИ президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси, в Госдепе США заявили, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

Раиси находится под американскими санкциями за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых. В прошлом он жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь политик, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению аналитиков ANZ, победа Раиси может отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки. "Возможность поступления иранской нефти на рынок в краткосрочной перспективе (...) выглядит маловероятной, - говорят они. - Восстановление спроса летом в северном полушарии настолько велико, что рынок все больше обеспокоен дальнейшим резким сокращением запасов".

Аналитики Saxo Bank также указывают на продолжающееся восстановление спроса на нефть в мире. "Большой эффект на рынок окажет заседание ОПЕК+ в начале июля, а именно решения о производственных планах: устремится ли группа под влиянием Саудовской Аравии к повышению цен, удерживая низкое предложение, или же предпочтет стабильность и увеличение добычи", - пишет глава отдела стратегии Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали увеличение числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост фиксируется вторую неделю подряд.