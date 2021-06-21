Пограничники Азербайджана задержали браконьеров, занимавшихся выловов рыбы в российской и казахстанской акватории Каспия

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании группы браконьеров, занимавшейся незаконным выловом рыбы в российской и казахстанской акватории Каспия.

«19 июня в районе 21:00 судно, принадлежащее жителю города Нефтчала Эльмару Бабаеву, незаконно нарушило госграницу на отрезке 192 мили (355 км) в секторе РФ и 211 миль (390 км) части Казахстана», - говорится в сообщении ГПС.

В результате задержания судна с тремя членами экипажа, внутри которого при осмотре было обнаружено 106 осетровых рыб общим весом 620 кг. Задержанные - Бахруз Мирзаев, 1976 г.р., житель Астаринского района, Рагиб Ахмедов, 1963 г.р., и Хаял Бахтияров, 1985 г.р., жители Нефтчалинского района.

Кроме того ведомство сообщает о задержании самого Эльмара Бабаева, который ждал на берегу браконьеров в своих автомобилях «Opel Astra» и «Зил», а также еще трех человек – жителей Абшеронского района Гисмета Муршудова, 1998 г.р., Фарзали Муштагова, 1997 г.р. и Говсата Иманиева, 1984 г.р.

«Оперативно-поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Генпрокуратуры Азербайджана», - сообщает Госпогранслужба.

Х.Насирзаде