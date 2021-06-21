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Происшествия 21.06.2021 16:40

Пограничники Азербайджана задержали браконьеров, занимавшихся выловов рыбы в российской и казахстанской акватории Каспия

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании группы браконьеров, занимавшейся незаконным выловом рыбы в российской и казахстанской акватории Каспия.

«19 июня в районе 21:00 судно, принадлежащее жителю города Нефтчала Эльмару Бабаеву, незаконно нарушило госграницу на отрезке 192 мили (355 км) в секторе РФ и 211 миль (390 км) части Казахстана», - говорится в сообщении ГПС.

В результате задержания судна с тремя членами экипажа, внутри которого при осмотре было обнаружено 106 осетровых рыб общим весом 620 кг. Задержанные - Бахруз Мирзаев, 1976 г.р., житель Астаринского района, Рагиб Ахмедов, 1963 г.р., и Хаял Бахтияров, 1985 г.р., жители Нефтчалинского района.

Кроме того ведомство сообщает о задержании самого Эльмара Бабаева, который ждал на берегу браконьеров в своих автомобилях «Opel Astra» и «Зил», а также еще трех человек – жителей Абшеронского района Гисмета Муршудова, 1998 г.р., Фарзали Муштагова, 1997 г.р. и Говсата Иманиева, 1984 г.р.

«Оперативно-поисковые мероприятия проводятся совместно с сотрудниками Генпрокуратуры Азербайджана», - сообщает Госпогранслужба.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГПС, БРАКОНЬЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]