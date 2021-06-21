Азербайджан в январе-мае стал 4-ым внешнеторговым партнером Грузии

Торговый оборот Грузии с Россией в январе-мае 2021 года увеличился на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $598,7 млн, сообщила в понедельник национальная служба статистики республики.

Экспорт Грузии в РФ, составлявший в основном ферросплавы, виноградное вино, минеральные воды, а также спиртные напитки, вырос на 30,5% - до $205,3 млн (13,3% общего объема экспорта). В результате Россия за год переместилась с третьего на второе место среди импортеров грузинской продукции после Китая (17,1%).

Импорт в Грузию из России, представлявший главным образом нефтяные газы, нефть и нефтепродукты, пшеницу, подсолнечное масло, а также телеграфную аппаратуру, в январе-мае увеличился на 16,7%, до $393,4 млн (11,3% общего объема импорта республики).

По итогам пяти месяцев на долю России пришлось 11,9% внешнеторгового оборота Грузии, она заняла вторую после Турции (15,1%) позицию среди крупнейших торговых партнеров республики. В первой десятке торговых партнеров Грузии находятся Китай (11%), Азербайджан (8,1%), США (5,5%), Армения (5,5%), Украина (5,5%), Германия (3,9%), Болгария (3,0%), Италия (2,1%).