Германия начала антимонопольное расследование в отношении Apple

Федеральное ведомство по картелям ФРГ начало расследование в отношении американской Apple Inc., чтобы оценить влияние компании на межрыночную конкуренцию.
Поводом для расследования стали полученные ведомством жалобы на то, что Apple использует практики, потенциально препятствующие конкуренции, в связи с выходом обновления операционной системы iOS 14.5, которое позволяет пользователям запрещать приложениям отслеживать их активность и делиться данными с другими приложениями или сайтами.
В сообщении ведомства говорится, что оно намеревается установить, создает ли операционная система iOS для iPhone экосистему, которая действует на нескольких рынках, что потенциально затрудняет для других компаний возможность для конкуренции.
Расследование также будет сфокусировано на технологических и финансовых ресурсах Apple, доступе к данным и на магазине приложений App Store, который позволяет компании "во многом влиять на деловую активность третьих сторон", отмечается в сообщении.
Ведомство также получило жалобы в связи с тем, что Apple предустанавливает собственные приложения, в то время как разработчики приложений критикуют обязательную необходимость пользоваться системой встроенных покупок Apple и связанную с ней комиссию в размере до 30%, которую взимает компания.
Apple стала четвертой крупной технологической компанией, в отношении которой принимает меры ведомство. Аналогичные расследования были возбуждены в отношении Google, Amazon.com Inc.и Facebook Inc. ранее в текущем году.
Акции Apple в ходе предварительных торгов в понедельник дешевеют на 0,1%.
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