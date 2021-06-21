Российская ОВК планирует до февраля 2022г поставить в Азербайджан партию вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов

Российская компания «Объединенная вагонная компания» (ОВК) планирует до февраля 2022 года поставить в Азербайджан партию вагонов-платформ на тележках 25 тс, предназначенных для перевозки лесных грузов.

«ОВК развивает сотрудничество с азербайджанским железнодорожным оператором ООО «АТУ ТРАНС». Партия вагонов-платформ (длиной 60 футов) на тележках 25 тс, предназначенных для перевозки лесных грузов, будет направлена оператору до февраля 2022 года», - говорится в сообщении ОВК, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Вагон-платформа модели 13-6895 характеризуется погрузочной длиной 18,85 м, увеличенным объемом кузова (158 кубометров) и повышенной грузоподъемностью (72,5 т). Такие характеристики позволяют значительно снизить стоимость перевозки тонны груза, поскольку дают возможность увеличить погрузку в вагон почти на 40% по сравнению с распространенными на рынке типовыми аналогами (длиной 40 футов) и перевозить три штабеля лесоматериалов по 6 метров длиной, оставаясь при этом в короткобазном тарифе. Платформа эффективна для транспортировки, как легких, так и тяжелых пород дерева.

«Вагоны нового поколения появились в парке нашей компании только в прошлом году. Но полученный нами опыт их эксплуатации уже дает уверенность в том, что дальнейшее развитие грузового парка «АТУ ТРАНС» будет идти за счет инновационного подвижного состава. Подвижной состав производства ОВК отвечает всем нашим запросам и позволяет нам выделяться среди конкурентов», - отмечает генеральный директор ООО «АТУ ТРАНС» Рафиг Шихамиров, слова которого приводятся в сообщении.

Выход подвижного состава ОВК на рынок железных дорог Азербайджана состоялся в 2020 году. В том же году в рамках первого договора ОВК отгрузила оператору «АТУ ТРАНС» партии крытых вагонов и платформ для лесоматериалов.

Н.Аббасова