Джонсон допустил возможность введения новых локдаунов в Британии этой зимой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что страна может столкнуться с новыми эпидемиологическими угрозами, этой зимой в Британии возможны новые локдауны.
"Вы никогда не можете исключать (возможность - ИФ) того, что будут какие-то новые болезни, какой-то новый кошмар, который вы просто не предусмотрели и не учли", - приводит телеканал Sky News слова премьера в ответ на вопрос о вероятности восстановления ограничительных мер позднее в этом году.
По его словам, Великобритании, возможно, придется пережить "суровую зиму по самым разным причинам".
В то же время Джонсон выразил уверенность в том, что власти, согласно планам, отменят 19 июля ограничительные меры, введенные из-за эпидемии COVID-19. Ранее премьер принял решение продлить ограничения дополнительно на четыре недели - с 21 июня, чтобы дать время вакцинировать еще больше населения страны.
Однако Джонсон отверг предположения, что ограничения можно будет отменить и до 19 июля. Он пояснил, что, хотя вакцинация продвигается очень успешно, одновременно с тем растет заболеваемость более заразным вариантом COVID-19 "Дельта", и Национальная система здравоохранения испытывает давление.
Согласно информации Sky News, в минувшие выходные советник британского правительства Сьюзан Хопкинс предупреждала, что этой зимой в Великобритании могут потребоваться локдануы, если в какой-то момент больницы окажутся перегружены заболевшими.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с момента начала пандемии в Великобритании было диагностировано свыше 4,63 млн заражений, более 127,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, свыше 4,3 млн человек выздоровели.
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