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Финансы 21.06.2021 17:53

Прогноз по сбору на ОМС в Азербайджане в январе-мае перевыполнен на 11% - Джаббаров

В январе-мае 2021 года сборы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане составили 216,8 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«С 2021 года начались сборы по ОМС. По итогам 5 месяцев сборы составили 216,8 млн манатов, что на 10,7% больше прогноза», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Внедрение ОМС в Азербайджане началось с января 2020 года. На конец года система действовала в 23 городах и районах страны. В январе 2021 года эта система была внедрена еще в 36 городах и районах страны, а с 1 апреля – в оставшихся 7 городах и районах страны – городах Баку, Сумгайыт и Ханкенди, а также Абшеронском, Губадлинском, Зангиланском и Шушинском районах.

По данным Минфина, на реализацию мер по внедрению ОМС Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в 2021 году получит из госбюджета 1 млрд 44,7 млн манатов ($614,5 млн по текущему курсу), что на 6,2% больше, чем в 2020 году.

Р.Ахмедов

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Тэги: ОМС, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]