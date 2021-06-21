Прогноз по сбору на ОМС в Азербайджане в январе-мае перевыполнен на 11% - Джаббаров

В январе-мае 2021 года сборы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане составили 216,8 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«С 2021 года начались сборы по ОМС. По итогам 5 месяцев сборы составили 216,8 млн манатов, что на 10,7% больше прогноза», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
Внедрение ОМС в Азербайджане началось с января 2020 года. На конец года система действовала в 23 городах и районах страны. В январе 2021 года эта система была внедрена еще в 36 городах и районах страны, а с 1 апреля – в оставшихся 7 городах и районах страны – городах Баку, Сумгайыт и Ханкенди, а также Абшеронском, Губадлинском, Зангиланском и Шушинском районах.
По данным Минфина, на реализацию мер по внедрению ОМС Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в 2021 году получит из госбюджета 1 млрд 44,7 млн манатов ($614,5 млн по текущему курсу), что на 6,2% больше, чем в 2020 году.
Р.Ахмедов
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