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СНГ 21.06.2021 18:50

Министры обороны и транспорта Белоруссии, а также российский бизнесмен Гуцериев подпали под санкции ЕС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций этой страны Алексей Авраменко, замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков подпали под европейские санкции из-за ситуации с нарушением прав человека.

Помимо них под санкции подпали и члены семьи президента страны Александра Лукашенко, в частности, его сын бизнесмен Дмитрий Лукашенко, его невестка Лилия Лукашенко.

Санкции Евросоюза по Белоруссии коснулись и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии вступили в силу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ЧИНОВНИКИ, ГУЦЕРИЕВ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]