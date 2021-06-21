Министры обороны и транспорта Белоруссии, а также российский бизнесмен Гуцериев подпали под санкции ЕС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций этой страны Алексей Авраменко, замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков подпали под европейские санкции из-за ситуации с нарушением прав человека.

Помимо них под санкции подпали и члены семьи президента страны Александра Лукашенко, в частности, его сын бизнесмен Дмитрий Лукашенко, его невестка Лилия Лукашенко.

Санкции Евросоюза по Белоруссии коснулись и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии вступили в силу.