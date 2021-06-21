Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0161 RUR   0.0233 GBR   2.3452 TRY   0.1938

Цена на нефть

18.06 $/bbl   WTI 71.64 0.60 Brent 73.51 0.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.06.2021 19:05

ЕС вводит санкции в отношении МАЗа, БелАЗа, белорусского нефтетрейдера ННК

Евросоюз вводит санкции в отношении двух крупнейших белорусских машиностроительных предприятий - Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).

Перечень компаний в отношении которых вводятся санкции опубликован в официальном журнале ЕС.

Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 белорусских физических лиц и нескольких организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии.

Также санкции вводятся в отношении недавно созданного в Белоруссии нефтетрейдера - "Новой нефтяной компании" (ННК) и еще 4 компаний.

В санкционный перечень включены ООО "Сохра", которое связано с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым. В документе ЕС предприниматель назван одним из наиболее влиятельных белорусских бизнесменов, который связан с властями. Под санкции попал еще один проект Зайцева - логистический центр под Оршей - "Бремино Групп".

Кроме того, санкции распространяются на компанию ООО "Логекс", связанную с предпринимателем Александром Шакутиным.

В санкционный список также включена компания ООО "Глобалкастомменеджмент", которую ЕС связывает с бывшим руководителем Управления делами президента Белоруссии Виктором Шейманом.

В пресс-релизе на сайте ЕС отмечается, что расширение персонального санкционного списка и введение дополнительных экономических санкций принято "в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии и жесткой репрессией гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, САНКЦИИ


Похожие новости


Боррель не исключает пятый пакет санкций против Белоруссии Министры обороны и транспорта Белоруссии, а также российский бизнесмен Гуцериев подпали под санкции ЕС ЕС одобрил новый пакет санкций против Белоруссии Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Белоруссии, в него войдут более 80 физических и юридических лиц - Боррель Боррель надеется на одобрение экономических санкций ЕС против Беларуси 21 июня ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний - документ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]