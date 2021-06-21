ЕС вводит санкции в отношении МАЗа, БелАЗа, белорусского нефтетрейдера ННК

Евросоюз вводит санкции в отношении двух крупнейших белорусских машиностроительных предприятий - Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).
Перечень компаний в отношении которых вводятся санкции опубликован в официальном журнале ЕС.
Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 белорусских физических лиц и нескольких организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии.
Также санкции вводятся в отношении недавно созданного в Белоруссии нефтетрейдера - "Новой нефтяной компании" (ННК) и еще 4 компаний.
В санкционный перечень включены ООО "Сохра", которое связано с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым. В документе ЕС предприниматель назван одним из наиболее влиятельных белорусских бизнесменов, который связан с властями. Под санкции попал еще один проект Зайцева - логистический центр под Оршей - "Бремино Групп".
Кроме того, санкции распространяются на компанию ООО "Логекс", связанную с предпринимателем Александром Шакутиным.
В санкционный список также включена компания ООО "Глобалкастомменеджмент", которую ЕС связывает с бывшим руководителем Управления делами президента Белоруссии Виктором Шейманом.
В пресс-релизе на сайте ЕС отмечается, что расширение персонального санкционного списка и введение дополнительных экономических санкций принято "в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии и жесткой репрессией гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов".
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