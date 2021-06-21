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СНГ 21.06.2021 20:20

Канада и Великобритания расширяют санкции против Белоруссии

Великобритания вслед за ЕС и США расширяет санкционные списки против Белоруссии, говорится в заявлении британского МИД.

Согласно заявлению, Лондон вводит санкции против семи физлиц и одной компании в связи с задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также против четырех физлиц и одной организации "за продолжающееся подавление демократии и нарушение прав человека в Белоруссии".

В нем говорится, что санкции предусматривают "ограничения на въезд и замораживание активов высокопоставленных чиновников белорусского режима и "Белорусской нефтяной компании".

В свою очередь власти Канады объявили о новых санкциях в отношении 17 физлиц и пяти организаций "в ответ на серьезные и систематические нарушения прав человека в Белоруссии".

В МИД Канады указали, что эти меры приняты в координации с США, Великобританией и ЕС.

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Тэги: КАНАДА, БРИТАНИЯ, САНКЦИИ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]