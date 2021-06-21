Главы Минобороны Армении и РФ обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили по телефону в понедельник обстановку в граничащих с Азербайджаном Гегаркуникской и Сюникской областях на востоке и юге страны.

"Арутюнян и Шойгу обсудили обстановку в приграничных отрезках Гегаркуникской и Сюникской областей, а также пути развязки ситуации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Стороны выразили также удовлетворение динамичным развитием армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, подчеркнув важность полноценной и своевременной реализации намеченных программ", - говорится в сообщении.

Шойгу поздравил Арутюняна в связи с проведением в Армении досрочных парламентских выборов и победой правящей силы.