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Регион 21.06.2021 19:37

Главы Минобороны Армении и РФ обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили по телефону в понедельник обстановку в граничащих с Азербайджаном Гегаркуникской и Сюникской областях на востоке и юге страны.

"Арутюнян и Шойгу обсудили обстановку в приграничных отрезках Гегаркуникской и Сюникской областей, а также пути развязки ситуации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"Стороны выразили также удовлетворение динамичным развитием армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, подчеркнув важность полноценной и своевременной реализации намеченных программ", - говорится в сообщении.

Шойгу поздравил Арутюняна в связи с проведением в Армении досрочных парламентских выборов и победой правящей силы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]