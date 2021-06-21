Токаев поручил принять меры для снижения цен на продовольствие в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары, сообщила пресс-служба главы государства по итогам отчета председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина главе государства.

"В частности, Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить производство основных продуктов питания, обеспечить доступность мер господдержки для отечественных товаропроизводителей и оказать поддержку социально уязвимым слоям населения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров.

Президенту была представлена информация о развитии биржевой торговли в Казахстане, ценовой ситуации на рынках стройматериалов, жилья, горюче-смазочных материалов.

Жумангарин доложил об исполнении поручения главы государства по анализу деятельности государственных и частных операторов и представил предложения по оптимизации действующих структур с ожидаемым экономическим эффектом на сумму 3,5 млрд тенге.

Кроме того, Токаев был ознакомлен с мерами антимонопольного реагирования на рынках фармацевтики, строительства автодорог, в здравоохранении. Руководитель профильного ведомства рассказал о принимаемых совместно с министерством сельского хозяйства мерах по устранению ограничений в развитии конкуренции, а также о ходе разработки национального проекта и законопроекта по развитию конкуренции.

Ранее сообщалось, что министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов указывал на дефицит картофеля и моркови на внутреннем рынке Казахстана.

По его данным, в текущем году запасы казахстанского картофеля сократились почти в 3 раза с начала года, с 903 тыс. тонн до 330 тыс. тонн, а моркови - в 5,3 раза, с 211 тыс. тонн до 40 тыс. тонн. При этом в 2020 году экспорт картофеля составил рекордные 360 тыс. тонн, или 19% от объема его товарного производства, отметил Султанов.

"Дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни министерством сельского хозяйства, ни местными исполнительными органами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы", - констатировал Султанов.