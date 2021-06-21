МИД РФ рассчитывает, что итоги выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе

В МИД РФ рассчитывают, что итоги выборов в Армении будут способствовать укреплению российско-армянских отношений и обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

"Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать поступательному развитию Армении, дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам внеочередных парламентских выборов в Армении.