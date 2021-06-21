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Дальнее зарубежье 21.06.2021 22:22

Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели - Псаки

Диалог между Россией и США по стратегической стабильности будет продолжен на министерском и более низком уровнях в будущие недели, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы начали консультации о стратегической стабильности, и во время обсуждений (на саммите в Женеве - ИФ) говорилось о том, что необходимо продолжить их на уровне ниже, чем главы государств. Частично это может быть на уровне глав внешнеполитических ведомств, частично ниже", - заявила Псаки.

"И эти обсуждения будут происходить в предстоящие недели", - добавила она.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]