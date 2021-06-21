Диалог России и США по стратегической стабильности продолжится в ближайшие недели - Псаки

Диалог между Россией и США по стратегической стабильности будет продолжен на министерском и более низком уровнях в будущие недели, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы начали консультации о стратегической стабильности, и во время обсуждений (на саммите в Женеве - ИФ) говорилось о том, что необходимо продолжить их на уровне ниже, чем главы государств. Частично это может быть на уровне глав внешнеполитических ведомств, частично ниже", - заявила Псаки.

"И эти обсуждения будут происходить в предстоящие недели", - добавила она.