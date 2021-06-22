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Дальнее зарубежье 22.06.2021 16:22

Австралия намерена обжаловать планы ЮНЕСКО о внесении Большого Барьерного рифа в категорию "находящихся под угрозой" объектов

Власти Австралии во вторник заявили, что будут оспаривать планы ЮНЕСКО о включении Большого Барьерного рифа в список "находящихся под угрозой объектов" из-за ухудшения его состояния, сообщает агентство Associated Press.

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей отметила, что вместе с главой МИД страны Мэрис Пэйн позвонила гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, чтобы выразить "решительное недовольство" и "недоумение" предложением организации.

"Это решение (ЮНЕСКО) ошибочно. Очевидно, что за ним стоит политика", - добавила Лей.

В ЮНЕСКО ранее заявили, что Большой Барьерный риф должен быть включен в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" из-за ущерба, нанесенного в результате глобального потепления.

В организации добавили, что в этот список риф будет внесен на ежегодной сессии, которая состоится в июле.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф. Он расположен у восточного побережья Австралии. С 1981 года он включен в список объектов Всемирного наследия из-за богатого разнообразия живых организмов.

Однако последние годы ученые констатируют ухудшение состояния Большого Барьерного рифа, в частности указывают на обесцвечивание кораллов, что приводит к их уничтожению. Они связывают эту проблему с повышением температуры океана ввиду глобального потепления.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЮНЕСКО, РИФ, СОСТОЯНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]