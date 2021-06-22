Власти Австралии во вторник заявили, что будут оспаривать планы ЮНЕСКО о включении Большого Барьерного рифа в список "находящихся под угрозой объектов" из-за ухудшения его состояния, сообщает агентство Associated Press.

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей отметила, что вместе с главой МИД страны Мэрис Пэйн позвонила гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, чтобы выразить "решительное недовольство" и "недоумение" предложением организации.

"Это решение (ЮНЕСКО) ошибочно. Очевидно, что за ним стоит политика", - добавила Лей.

В ЮНЕСКО ранее заявили, что Большой Барьерный риф должен быть включен в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" из-за ущерба, нанесенного в результате глобального потепления.

В организации добавили, что в этот список риф будет внесен на ежегодной сессии, которая состоится в июле.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф. Он расположен у восточного побережья Австралии. С 1981 года он включен в список объектов Всемирного наследия из-за богатого разнообразия живых организмов.

Однако последние годы ученые констатируют ухудшение состояния Большого Барьерного рифа, в частности указывают на обесцвечивание кораллов, что приводит к их уничтожению. Они связывают эту проблему с повышением температуры океана ввиду глобального потепления.