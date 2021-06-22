Мишустин призвал Узбекистан расширять кооперацию в ТЭК

Россия и Узбекистан должны расширять сотрудничество в топливно-энергетическом секторе, в том числе в сфере мирного использования атомной энергии, медицине и образовании, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У нас большие есть возможности для сотрудничества по всем направлениям, считаю, что необходимо серьезно расширять кооперацию в промышленности, топливно-энергетическом комплексе, включая мирное использование атомной энергии, в медицине, образовании, цифровой экономике, вообще в высоких технологиях", - сказал Мишустин на втором заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

Он отметил, что российский бизнес вносит значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Узбекистана, в том числе НК "ЛУКОЙЛ" планирует направить более $12 млрд на совместные проекты в дополнение к $8 млрд, уже инвестированным в развитие энергетических мощностей.

Россия и Узбекистан, заметил российский премьер, обсуждают перспективные проекты в автомобильной промышленности, энергетике и фармацевтике. "Мне кажется, очень важно укреплять наши контакты и именно контакты деловых кругов, создавать условия для налаживания тесных связей", - отметил он.

Россия, отметил Мишустин, готова делиться практическим опытом во многих сферах, в частности, он напомнил о работе в сфере налогового администрирования. "Большой потенциал есть в области цифровых технологий, они все шире проникают в экономику, бизнес, государственное управление, городское хозяйство", - сказал он, заметив, что российские компании предлагают конкурентоспособные продукты.

Мишустин напомнил, что ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов лично ознакомился с российскими решениями в области налогового администрирования и сообщил, что после заседания ему представят новые наработки. "Мы специально подготовились, ждали вас. Нам есть, чем поделиться и над чем совместно работать. Конечно, будем рады, если мы активно будем использовать эти возможности", - сказал глава правительства РФ.