Демократы Нью-Йорка выбирают кандидата на пост мэра города

В Нью-Йорке во вторник проходят праймериз Демократической партии, в ходе которых жители выберут кандидата на пост нового мэра города, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, среди претендентов на участие в выборах мэра города - глава администрации района Бруклин Эрик Адамс, бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг, бывший уполномоченный Департамента санитарии Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа и Майя Уайли, бывший юридический советник нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Как сообщают американские СМИ, избирателям-демократам нужно будет выбрать из 13 человек одного претендента, который поборется за пост мэра города.

Отмечается, что из-за новой системы голосования сложно предугадать потенциального победителя. Так, в соответствии с нововведениями, избиратели должны будут расставить пять кандидатов в порядке предпочтения.

В случае, если какой-либо претендент сразу же не наберет более 50% голосов, что, как отмечают СМИ, является маловероятным, тот, кто набрал наименьшее количество голосов, выбывает из гонки.

Окончательные результаты голосования могут оставаться неизвестными до середины июля.

Затем аналогичное голосование проведут республиканцы.

Выборы мэра Нью-Йорка пройдут в ноябре.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на мнение экспертов, от итогов этих выборов зависит многое - от проблемы восстановления от пандемии COVID-19 до климатических изменений.

Кроме того, с начала распространения коронавируса в Нью-Йорке зафиксировали рост уровня безработицы, бездомности, случаев убийств.

Отмечается, что новому мэру Нью-Йорка придется решить проблему дефицита бюджета в несколько миллиардов долларов.

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио занимает этот пост с января 2014 года.