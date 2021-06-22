В Минске сравнили санкции Запада с экономической войной

Санкции Запада граничат с объявлением экономической войны, говорится в заявлении МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Беларуси, опубликованном на сайте министерства во вторник.
"По сути, это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - говорится в заявлении.
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