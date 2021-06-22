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СНГ 22.06.2021 17:10

В Минске сравнили санкции Запада с экономической войной

Санкции Запада граничат с объявлением экономической войны, говорится в заявлении МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Беларуси, опубликованном на сайте министерства во вторник.

"По сути, это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]